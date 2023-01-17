Vedernicoff Veder Niklos Nicholas
Место рождения
Дата рождения17.02.1893
Дата смерти1957
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1893
Отец: Ведерников Михаил
Мать: Ведерникова Екатерина
Эмиграция
1923
Иммиграция
1923
Бракосочетание
08.01.1926
Жена: Vedernicoff Veder Dora
Brooklyn / Kings, New York, United States
Рождение ребёнка
12.05.1929
Мать ребёнка: Vedernicoff Veder Dora
New York City, New York, United States
Рождение ребёнка
14.12.1930
Сын: Vedernicoff Veder Alexander
Мать ребёнка: Vedernicoff Veder Dora
New York City, New York, United States
Место жительства
1930
Bridgeport, Fairfield, Connecticut, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
51 Lakeview Ave, Shelton, Fairfield, Connecticut, USA
Смерть
1957
New York, United States
Похороны
Неизвестно
Cremated