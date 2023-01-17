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Vedernicoff Veder Niklos Nicholas

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

17.02.1893

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1893

Отец: Ведерников Михаил

Мать: Ведерникова Екатерина

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Эмиграция
1923
Иммиграция
1923
Бракосочетание
08.01.1926

Жена: Vedernicoff Veder Dora

Brooklyn / Kings, New York, United States
Рождение ребёнка
12.05.1929

Сын: Vedernicoff Veder George

Мать ребёнка: Vedernicoff Veder Dora

New York City, New York, United States
Рождение ребёнка
14.12.1930

Сын: Vedernicoff Veder Alexander

Мать ребёнка: Vedernicoff Veder Dora

New York City, New York, United States
Место жительства
1930
Bridgeport, Fairfield, Connecticut, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
51 Lakeview Ave, Shelton, Fairfield, Connecticut, USA
Смерть
1957
New York, United States
Похороны
Неизвестно
Cremated
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