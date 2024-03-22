Vedernicoff Veder (Muchnik) Dora — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vedernicoff Veder (Muchnik) Dora

Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

1901

Дата смерти

07.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Muchnik Yankel Meer

Мать: Muchnik Khana (Хона)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Иммиграция
22.06.1921
New York, New York, United States
Эмиграция
1921
Southampton
Бракосочетание
08.01.1926

Муж: Vedernicoff Veder Niklos Nicholas

Brooklyn / Kings, New York, United States
Рождение ребёнка
12.05.1929

Сын: Vedernicoff Veder George

Отец ребёнка: Vedernicoff Veder Niklos Nicholas

New York City, New York, United States
Рождение ребёнка
14.12.1930

Сын: Vedernicoff Veder Alexander

Отец ребёнка: Vedernicoff Veder Niklos Nicholas

New York City, New York, United States
Место жительства
1930
Bridgeport, Fairfield, Connecticut, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
51 Lakeview Ave, Shelton, Fairfield, Connecticut, USA
Смерть
07.05.1980
Kern, California, United States
Похороны
Неизвестно
Cremated
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