Vedernicoff Veder (Muchnik) Dora
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти07.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Muchnik Yankel Meer
Мать: Muchnik Khana (Хона)
Иммиграция
22.06.1921
New York, New York, United States
Эмиграция
1921
Southampton
Бракосочетание
08.01.1926
Brooklyn / Kings, New York, United States
Рождение ребёнка
12.05.1929
Отец ребёнка: Vedernicoff Veder Niklos Nicholas
New York City, New York, United States
Рождение ребёнка
14.12.1930
Сын: Vedernicoff Veder Alexander
Отец ребёнка: Vedernicoff Veder Niklos Nicholas
New York City, New York, United States
Место жительства
1930
Bridgeport, Fairfield, Connecticut, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
51 Lakeview Ave, Shelton, Fairfield, Connecticut, USA
Смерть
07.05.1980
Kern, California, United States
Похороны
Неизвестно
Cremated