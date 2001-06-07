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Логунов Матвей Николаевич
Логунов Матвей Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.06.2001
Пол
Мужской
Отец
Логунов Николай
Мать
Логунова (Анищенко) Анна Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2001
Отец:
Логунов Николай
Мать:
Логунова Анна Александровна
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