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Логунов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1999

Сын: Логунов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Логунова Анна Александровна

Рождение ребёнка
07.06.2001

Сын: Логунов Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Логунова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логунова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Логунова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Логунова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логунова Анна Александровна