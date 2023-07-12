Логунов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1999
Сын: Логунов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Логунова Анна Александровна
Рождение ребёнка
07.06.2001
Сын: Логунов Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Логунова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логунова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Логунова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логунов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Логунова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно