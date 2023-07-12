Логунова (Анищенко) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1999
Сын: Логунов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Логунов Николай
Рождение ребёнка
07.06.2001
Сын: Логунов Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Логунов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логунова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Логунов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логунов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Логунов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логунов Николай