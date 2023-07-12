Логунова (Анищенко) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова (Анищенко) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анищенко Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
03.10.1999

Сын: Логунов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Логунов Николай

Рождение ребёнка
07.06.2001

Сын: Логунов Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Логунов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логунова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Логунов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Логунов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логунов Николай

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