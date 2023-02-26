Сапроненкова (Кудряшова) Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Кудряшова ?
Мать: ?
Бракосочетание
09.11.1886
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1887
Дочь: Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов
Рождение ребёнка
01.05.1890
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов
Рождение ребёнка
04.10.1891
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов
Рождение ребёнка
15.01.1894
Сын: Сапроненков Сергей Иванов
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов
Рождение ребёнка
02.01.1896
Сын: Сапроненков Василий Иванов
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов
Смерть
Неизвестно