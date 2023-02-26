Сапроненкова (Кудряшова) Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапроненкова (Кудряшова) Матрона Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Кудряшова ?

Мать: ?

Бракосочетание
09.11.1886

Муж: Сапроненков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1887

Дочь: Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1890

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1891

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1894

Сын: Сапроненков Сергей Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1896

Сын: Сапроненков Василий Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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