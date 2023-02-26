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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Сапроненкова Матрона Васильева
Отец ребёнка: Кудряшова ?
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кудряшов Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Кудряшова ?
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Кудряшова ?
Рождение ребёнка
До 1876
Отец ребёнка: Кудряшова ?
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Кудряшов Митрофан Васильев
Отец ребёнка: Кудряшова ?