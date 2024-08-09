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Онуфрий Иванов

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Иван Сидоров

Мать: Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Степанида Онуфриева

Мать ребёнка: Степанида Федотова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Татьяна Онуфриева

Мать ребёнка: Степанида Федотова

Смерть
Неизвестно

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