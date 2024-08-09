Онуфрий Иванов
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Иван Сидоров
Мать: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Степанида Онуфриева
Мать ребёнка: Степанида Федотова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Татьяна Онуфриева
Мать ребёнка: Степанида Федотова
Смерть
Неизвестно