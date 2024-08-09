Иван Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Сидоров

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Онуфрий Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Афиноген Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Карп Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Смерть
Неизвестно

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