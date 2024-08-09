Иван Сидоров
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Онуфрий Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Афиноген Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Карп Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Смерть
Неизвестно