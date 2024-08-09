Ефимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Онуфрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Сидоров
Рождение ребёнка
1750
Сын: Афиноген Иванов
Отец ребёнка: Иван Сидоров
Рождение ребёнка
1757
Сын: Карп Иванов
Отец ребёнка: Иван Сидоров
Смерть
Неизвестно