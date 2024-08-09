Ефимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Онуфрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Сидоров

Рождение ребёнка
1750

Сын: Афиноген Иванов

Отец ребёнка: Иван Сидоров

Рождение ребёнка
1757

Сын: Карп Иванов

Отец ребёнка: Иван Сидоров

Смерть
Неизвестно

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