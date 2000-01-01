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Вшивцев Устин Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1788

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Вшивцев Власий Никитин

Мать: Вшивцева Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агрипина Устиновна

Мать ребёнка: Вшивцева Фёкла Григориевна

Рождение ребёнка
27.09.1777 ст.

Сын: Вшивцев Евстрат Устинович

Мать ребёнка: Вшивцева Фёкла Григориевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Вшивцева Агафея Устиновна

Мать ребёнка: Вшивцева Фёкла Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Фёкла Григориевна

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1788
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