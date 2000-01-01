Вшивцев Устин Власов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Вшивцев Власий Никитин
Мать: Вшивцева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Агрипина Устиновна
Мать ребёнка: Вшивцева Фёкла Григориевна
Рождение ребёнка
27.09.1777 ст.
Сын: Вшивцев Евстрат Устинович
Мать ребёнка: Вшивцева Фёкла Григориевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Вшивцева Агафея Устиновна
Мать ребёнка: Вшивцева Фёкла Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1788