Вшивцева (Кислицына) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Кислицына) Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Устиния Власова

Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Плясунова Матрона Власова

Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анна Власова

Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин

Рождение ребёнка
1748

Сын: Вшивцев Дементий Власов

Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Вшивцева Устина Власова

Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Васса Власова

Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин

Рождение ребёнка
1756

Сын: Вшивцев Устин Власов

Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Власий Никитин

Смерть
После 1764
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