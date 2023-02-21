Вшивцева (Кислицына) Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Устиния Власова
Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Плясунова Матрона Власова
Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анна Власова
Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Вшивцева Устина Власова
Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Васса Власова
Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин
Рождение ребёнка
1756
Сын: Вшивцев Устин Власов
Отец ребёнка: Вшивцев Власий Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764