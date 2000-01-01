Вшивцева Фёкла Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Фёкла Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агрипина Устиновна

Отец ребёнка: Вшивцев Устин Власов

Рождение ребёнка
27.09.1777 ст.

Сын: Вшивцев Евстрат Устинович

Отец ребёнка: Вшивцев Устин Власов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Вшивцева Агафея Устиновна

Отец ребёнка: Вшивцев Устин Власов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Устин Власов

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1795
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