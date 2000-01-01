Вшивцева Фёкла Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Агрипина Устиновна
Отец ребёнка: Вшивцев Устин Власов
Рождение ребёнка
27.09.1777 ст.
Сын: Вшивцев Евстрат Устинович
Отец ребёнка: Вшивцев Устин Власов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Вшивцева Агафея Устиновна
Отец ребёнка: Вшивцев Устин Власов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вшивцев Устин Власов
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1795