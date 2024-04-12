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Дурнев Борис Матвеевич

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Около 1967

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Дурнев Матвей Игнатьевич

Мать: Дурнева Татьяна Макаровна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
?.02.1943
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Ладожский РВК
Военная награда
25.10.1943
112 -й Армейский инженерный батальон 37 Армии дата подвига 04-05.10.1043г.
Орден "Красной Звезды" от ВС 37А Приказ № 0138/Н на осн.Указа ПВС СССР, ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-1142,запись № 19982377
Военная награда
09.05.1945
61 исбр ефрейтор,коптиармус медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг" № Б-0112323
Указ ПВС СССР, ЦАМО, Ф - 30388-2-42,запись № 1535374891
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1967
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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