Дурнев Борис Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиОколо 1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Военная служба
?.02.1943
Ладожский РВК
Военная награда
25.10.1943
112 -й Армейский инженерный батальон 37 Армии дата подвига 04-05.10.1043г.
Орден "Красной Звезды" от ВС 37А Приказ № 0138/Н на осн.Указа ПВС СССР, ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-1142,запись № 19982377
Военная награда
09.05.1945
61 исбр ефрейтор,коптиармус медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг" № Б-0112323
Указ ПВС СССР, ЦАМО, Ф - 30388-2-42,запись № 1535374891
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1967
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно