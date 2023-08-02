Сахно (Дурнева) Ольга Борисовна 1952 — найти родственников по фамилии на Familio

Сахно (Дурнева) Ольга Борисовна

Автор
СК
Корсун С.

женский, родилась 1952

Отец
Дурнев Борис МатвеевичОколо 1924 г.р.
Мать
Дурнева ВераОколо 1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Дурнев Борис Матвеевич

Мать: Дурнева Вера

Бракосочетание
07.07.1973

Муж: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
02.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
25.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
21.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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