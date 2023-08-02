Сахно (Дурнева) Ольга Борисовна
женский, родилась 1952
ОтецДурнев Борис МатвеевичОколо 1924 г.р.
МатьДурнева ВераОколо 1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Дурнев Борис Матвеевич
Мать: Дурнева Вера
Бракосочетание
07.07.1973
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности