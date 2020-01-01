Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Люля Константин Степанович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Люля Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люля Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Люля Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Люля Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Люля Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Люля Константин Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно