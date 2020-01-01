Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1914 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Люля Константин Степанович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Люля Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люля Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Люля Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люля Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Люля Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люля Константин Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Люля Константин Степанович

Смерть
Неизвестно
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