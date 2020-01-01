Люля Константин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люля Константин Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

IG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Люля Степан Кириллович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люля Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна

Смерть
1934
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