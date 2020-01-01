Люля Константин Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Люля Степан Кириллович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люля Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Люля Федосья (Феодосья) Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934