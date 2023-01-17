Нарышкина (Полянцева) Евдокия Андриановна
Место рождения
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.04.1912 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.
Дочь: Мария Дометиевна
Отец ребёнка: Нарышкин Дометий Яковлевич
Рождение ребёнка
14.06.1917 ст.
Дочь: Наталья Дометиевна
Отец ребёнка: Нарышкин Дометий Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно