Нарышкина (Полянцева) Евдокия Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Полянцева) Евдокия Андриановна

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Место рождения

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
01.04.1912 ст.

Муж: Нарышкин Дометий Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.

Дочь: Мария Дометиевна

Отец ребёнка: Нарышкин Дометий Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
14.06.1917 ст.

Дочь: Наталья Дометиевна

Отец ребёнка: Нарышкин Дометий Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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