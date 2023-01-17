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Нарышкин Дометий Яковлевич

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Место рождения

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

06.08.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1894 ст.

Отец: Нарышкин Яков Давидович

Мать: Нарышкина Елена Акимовна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
01.04.1912 ст.

Жена: Нарышкина Евдокия Андриановна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.

Дочь: Мария Дометиевна

Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Андриановна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
14.06.1917 ст.

Дочь: Наталья Дометиевна

Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Андриановна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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