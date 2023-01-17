Нарышкин Дометий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1894 ст.
Отец: Нарышкин Яков Давидович
Мать: Нарышкина Елена Акимовна
Бракосочетание
01.04.1912 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.
Дочь: Мария Дометиевна
Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Андриановна
Рождение ребёнка
14.06.1917 ст.
Дочь: Наталья Дометиевна
Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Андриановна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно