Нехорошева (Елина) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНехорошева (Елина) Евдокия Алексеевна

Нехорошева (Елина) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Шумиха, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Елин Алексей С

Мать: не указана

Шумиха, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Бракосочетание
07.01.1868

Муж: Нехорошев Семен Яковлевич

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Поручители: Дмитрий Софонович и Иван Яковлевич Нехорошева; д.Шумихи Якоп Алексеев и Акакий Ефимиевич Елины.
Рождение ребёнка
17.03.1870

Сын: Нехорошев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Нехорошев Семен Яковлевич

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемники: Дмитрий Софонович Нехорошев, крестьянина Михаила Григорьевича Шевелева жена Екатерина Николаевна.
Рождение ребёнка
05.10.1887

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Нехорошев Семен Яковлевич

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close