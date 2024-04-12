Нехорошева (Елина) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Елин Алексей С
Бракосочетание
07.01.1868
Поручители: Дмитрий Софонович и Иван Яковлевич Нехорошева; д.Шумихи Якоп Алексеев и Акакий Ефимиевич Елины.
Рождение ребёнка
17.03.1870
Сын: Нехорошев Алексей Семенович
Отец ребёнка: Нехорошев Семен Яковлевич
Восприемники: Дмитрий Софонович Нехорошев, крестьянина Михаила Григорьевича Шевелева жена Екатерина Николаевна.
Рождение ребёнка
05.10.1887
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Нехорошев Семен Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно