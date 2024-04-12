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Нехорошев Семен Яковлевич

Место рождения

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Нехорошев Яков

Мать: не указана

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
07.01.1868

Жена: Нехорошева Евдокия Алексеевна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Поручители: Дмитрий Софонович и Иван Яковлевич Нехорошева; д.Шумихи Якоп Алексеев и Акакий Ефимиевич Елины.
Рождение ребёнка
17.03.1870

Сын: Нехорошев Алексей Семенович

Мать ребёнка: Нехорошева Евдокия Алексеевна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемники: Дмитрий Софонович Нехорошев, крестьянина Михаила Григорьевича Шевелева жена Екатерина Николаевна.
Рождение ребёнка
05.10.1887

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Нехорошева Евдокия Алексеевна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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