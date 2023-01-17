Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Мария Максимовна
Мария Максимовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Некрасина
, Петровская волость, Клинский уезд
Дата рождения
1856
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Корягин Максим Егорович
1830 г.р.
Мать
Корягина Агриппина Васильевна
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Корягин Максим Егорович
Мать:
Корягина Агриппина Васильевна
Некрасина
, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия