Бушуева (Лопнева) Капитолина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1825
Отец: Лопнев Иван Егорович
Мать: Лопнева Анна Ефимовна
Бракосочетание
16.02.1845
Рождение ребёнка
18.03.1846
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович
Рождение ребёнка
24.10.1847
Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович
Рождение ребёнка
07.11.1850
Сын: Бушуев Иван Иванович
Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович
Рождение ребёнка
18.05.1853
Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович
Рождение ребёнка
25.01.1856
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович
Рождение ребёнка
24.04.1858
Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович
Рождение ребёнка
22.07.1861
Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович
Рождение ребёнка
20.06.1865
Сын: Бушуев Александр Иванович
Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович
Рождение ребёнка
?.09.1868 ст.
Сын: Бушуев Иван Иванович
Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно