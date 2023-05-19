Бушуева (Лопнева) Капитолина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Лопнева) Капитолина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1825

Отец: Лопнев Иван Егорович

Мать: Лопнева Анна Ефимовна

Бракосочетание
16.02.1845

Муж: Бушуев Иван Максимович

Рождение ребёнка
18.03.1846

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1847

Сын: Бушуев Павел Иванович

Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1850

Сын: Бушуев Иван Иванович

Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.05.1853

Сын: Бушуев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1856

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1858

Сын: Бушуев Вадим Иванович

Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1861

Сын: Бушуев Василий Иванович

Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович

Рождение ребёнка
20.06.1865

Сын: Бушуев Александр Иванович

Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
?.09.1868 ст.

Сын: Бушуев Иван Иванович

Отец ребёнка: Бушуев Иван Максимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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