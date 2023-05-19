Лопнева (Лучникова) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Лучников Ефим Дмитриев
Бракосочетание
19.09.1823
Муж: Лопнев Иван Егорович
Рождение ребёнка
27.07.1825
Дочь: Бушуева Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович
Рождение ребёнка
17.10.1827
Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович
Рождение ребёнка
14.01.1829
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович
Рождение ребёнка
01.01.1832
Сын: Лопнев Александр Иванович
Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович
Рождение ребёнка
14.02.1837
Дочь: Свешникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович
Рождение ребёнка
28.12.1840
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович
Рождение ребёнка
26.01.1842
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович
Рождение ребёнка
21.12.1844
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович
Рождение ребёнка
27.12.1845
Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович
Рождение ребёнка
15.05.1848
Сын: Лопнев Иван Иванович
Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович
Рождение ребёнка
03.05.1852
Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно