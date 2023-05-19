Лопнева (Лучникова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Лучникова) Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Лучников Ефим Дмитриев

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1823

Муж: Лопнев Иван Егорович

Рождение ребёнка
27.07.1825

Дочь: Бушуева Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович

Рождение ребёнка
17.10.1827

Сын: Лопнев Евграф Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович

Рождение ребёнка
14.01.1829

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович

Рождение ребёнка
01.01.1832

Сын: Лопнев Александр Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1837

Дочь: Свешникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович

Рождение ребёнка
28.12.1840

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович

Рождение ребёнка
26.01.1842

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович

Рождение ребёнка
21.12.1844

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович

Рождение ребёнка
27.12.1845

Сын: Лопнев Василий Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович

Рождение ребёнка
15.05.1848

Сын: Лопнев Иван Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович

Рождение ребёнка
03.05.1852

Сын: Лопнев Николай Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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