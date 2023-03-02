Извеков Гавриил Степанович 24.05.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Извеков Гавриил Степанович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 24.05.1900, Бердянск

умер 30.10.1932, Бердянск

Отец
Извеков, II Стефан Афанасьевич1856 г.р.
Мать
Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна1860 г.р.
Супруги
Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна21.05.1905 г.р.
Дети
Извеков (Гаврилович) Виктор Гаврилович14.10.1925 г.р.
Лурье (Извекова) Евгения Гавриловна04.03.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1900

Отец: Извеков, II Стефан Афанасьевич

Мать: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
05.02.1925

Жена: Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна

Супруг(-а): Елена(Лёля) Анисимовна Извекова (Артамонова)

Рождение ребёнка
14.10.1925

Сын: Извеков (Гаврилович) Виктор Гаврилович

Мать ребёнка: Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна

Рождение ребёнка
04.03.1927

Дочь: Лурье (Извекова) Евгения Гавриловна

Мать ребёнка: Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна

Смерть
30.10.1932

Похороны
Неизвестно

Старое православное кладбище

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