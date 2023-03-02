Извеков Гавриил Степанович
мужской, родился 24.05.1900, Бердянск
умер 30.10.1932, Бердянск
ОтецИзвеков, II Стефан Афанасьевич1856 г.р.
МатьИзвекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна1860 г.р.
Супруги
Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна21.05.1905 г.р.
Дети
Извеков (Гаврилович) Виктор Гаврилович14.10.1925 г.р.
Лурье (Извекова) Евгения Гавриловна04.03.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1900
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1925
Рождение ребёнка
14.10.1925
Сын: Извеков (Гаврилович) Виктор Гаврилович
Мать ребёнка: Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна
Рождение ребёнка
04.03.1927
Дочь: Лурье (Извекова) Евгения Гавриловна
Мать ребёнка: Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна
Смерть
30.10.1932
Похороны
Неизвестно