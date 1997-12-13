Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна
Место рождения
Дата рождения21.05.1905
Дата смерти13.12.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1905
Отец: Артамонов Анисим
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1925
Супруг(-а): Елена(Лёля) Анисимовна Извекова (Артамонова)
Рождение ребёнка
14.10.1925
Сын: Извеков (гаврилович) Виктор Гаврилович
Отец ребёнка: Извеков Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
04.03.1927
Дочь: Лурье Евгения Гавриловна
Отец ребёнка: Извеков Гавриил Степанович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.12.1997
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно