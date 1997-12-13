Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзвекова (Артамонова) Елена Анисимовна

Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.05.1905

Дата смерти

13.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1905

Отец: Артамонов Анисим

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1925

Муж: Извеков Гавриил Степанович

Супруг(-а): Елена(Лёля) Анисимовна Извекова (Артамонова)
Рождение ребёнка
14.10.1925

Сын: Извеков (гаврилович) Виктор Гаврилович

Отец ребёнка: Извеков Гавриил Степанович

Рождение ребёнка
04.03.1927

Дочь: Лурье Евгения Гавриловна

Отец ребёнка: Извеков Гавриил Степанович

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.12.1997
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close