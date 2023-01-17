Савина (Думнина (Частых)) Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1888
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1890
Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1892
Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1895
Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1897
Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1899
Дочь: Чубарина Надежда Еремеевна
Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1902
Сын: Савин Александр Еремеевич
Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1903
Дочь: Сенюнас Анна Еремевна
Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1906
Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.03.1908
Дочь: Крылова Клавдия Еремеевна
Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1911
Сын: Савин Анатолий
Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952