Савина (Думнина (Частых)) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Думнина (Частых)) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1888

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1890

Сын: Савин Василий Еремеевич

Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1892

Сын: Савин Михаил Еремеевич

Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Савин Николай Еремеевич

Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1897

Сын: Савин Федор Еремеевич

Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1899

Дочь: Чубарина Надежда Еремеевна

Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович

Рождение ребёнка
15.11.1902

Сын: Савин Александр Еремеевич

Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович

Рождение ребёнка
04.12.1903

Дочь: Сенюнас Анна Еремевна

Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1906

Сын: Савин Кондрат Еремеевич

Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.03.1908

Дочь: Крылова Клавдия Еремеевна

Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1911

Сын: Савин Анатолий

Отец ребёнка: Савин Еремей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Еремей Иванович

Смерть
1952
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