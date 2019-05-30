Сенюнас (Савина) Анна Еремевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенюнас (Савина) Анна Еремевна

Сенюнас (Савина) Анна Еремевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1903

Дата смерти

15.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1903

Отец: Савин Еремей Иванович

Мать: Савина Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
04.04.1923

Дочь: Кузнецов Галина Николаевна

Отец ребёнка: Сенюнас Николай Викентьевич

Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Сенюнас Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Сенюнас Николай Викентьевич

Рождение ребёнка
08.03.1938

Дочь: Деш Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Сенюнас Николай Викентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенюнас Николай Викентьевич

Смерть
15.02.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close