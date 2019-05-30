Сенюнас (Савина) Анна Еремевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1903
Дата смерти15.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1903
Отец: Савин Еремей Иванович
Мать: Савина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
04.04.1923
Дочь: Кузнецов Галина Николаевна
Отец ребёнка: Сенюнас Николай Викентьевич
Россия
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Сенюнас Николай Викентьевич
Рождение ребёнка
08.03.1938
Дочь: Деш Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Сенюнас Николай Викентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1980