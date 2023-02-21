Сенюнас Николай Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенюнас Николай Викентьевич

Сенюнас Николай Викентьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сенюнас Викентий Антонович

Мать: Сенюнас ?

Рождение ребёнка
04.04.1923

Дочь: Кузнецов Галина Николаевна

Мать ребёнка: Сенюнас Анна Еремевна

Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Сенюнас Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Сенюнас Анна Еремевна

Рождение ребёнка
08.03.1938

Дочь: Деш Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Сенюнас Анна Еремевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенюнас Анна Еремевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close