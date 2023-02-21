Сенюнас Николай Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сенюнас Викентий Антонович
Мать: Сенюнас ?
Рождение ребёнка
04.04.1923
Дочь: Кузнецов Галина Николаевна
Мать ребёнка: Сенюнас Анна Еремевна
Россия
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Сенюнас Анна Еремевна
Рождение ребёнка
08.03.1938
Дочь: Деш Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Сенюнас Анна Еремевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сенюнас Анна Еремевна
Смерть
Неизвестно