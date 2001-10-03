Шпекторова (Хилинская) Лариса
Место рождения
Дата рождения09.01.1959
Дата смерти03.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1959
Отец: Хилинский Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.04.1980
Муж: Шпекторов Александр
Рождение ребёнка
20.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шпекторов Александр
Ленинград
Рождение ребёнка
07.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шпекторов Александр
город Воркута, Россия
Смерть
03.10.2001
Израиль