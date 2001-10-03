Шпекторова (Хилинская) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпекторова (Хилинская) Лариса

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Место рождения

Шаулиха, Черкаська область

Дата рождения

09.01.1959

Дата смерти

03.10.2001

Пол

Женский

Отец

Около 1934 г.р.

Мать

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Муж

1956 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
09.01.1959

Отец: Хилинский Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Шаулиха, Черкаська область
Бракосочетание
04.04.1980

Муж: Шпекторов Александр

Рождение ребёнка
20.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шпекторов Александр

Ленинград
Рождение ребёнка
07.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шпекторов Александр

город Воркута, Россия
Смерть
03.10.2001
Израиль
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