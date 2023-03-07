Хилинский Николай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1934
Дата смертиОколо 2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934
Отец: Хилинский Тимофей
Мать: Хилинский Тина
Рождение ребёнка
09.01.1959
Дочь: Шпекторова Лариса
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1964
Сын: Хилинский Андрей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Щучинск, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 2012
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния