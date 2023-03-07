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Хилинский Николай

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Место рождения

Шаулиха, Черкаська область

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

Около 2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: Хилинский Тимофей

Мать: Хилинский Тина

Шаулиха, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.01.1959

Дочь: Шпекторова Лариса

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шаулиха, Черкаська область
Рождение ребёнка
18.07.1964

Сын: Хилинский Андрей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Щучинск, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 2012
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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