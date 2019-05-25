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Шпекторов Александр

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Место рождения

Днепропетровск, Украина

Дата рождения

20.12.1956

Дата смерти

25.05.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепропетровск, Украина
Бракосочетание
04.04.1980

Жена: Шпекторова Лариса

Рождение ребёнка
20.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шпекторова Лариса

Ленинград
Рождение ребёнка
07.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шпекторова Лариса

город Воркута, Россия
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург
Школа №243 '73
Образование
Неизвестно
СПГГИ (ТУ) им. Плеханова '82
Разработки месторождений подземным способом
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.05.2019
Причина смерти: Болезнь
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