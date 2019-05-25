Шпекторов Александр
Место рожденияДнепропетровск, Украина
Дата рождения20.12.1956
Дата смерти25.05.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Днепропетровск, Украина
Бракосочетание
04.04.1980
Жена: Шпекторова Лариса
Рождение ребёнка
20.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шпекторова Лариса
Ленинград
Рождение ребёнка
07.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шпекторова Лариса
город Воркута, Россия
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург
Школа №243 '73
Образование
Неизвестно
СПГГИ (ТУ) им. Плеханова '82
Разработки месторождений подземным способом
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.05.2019
Причина смерти: Болезнь