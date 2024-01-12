Яновский Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1940
Отец: Яновский Федор Андреевич
Мать: Ивченко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1965
Сын: Яновский Алексей Федорович
Мать ребёнка: Зайцева Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
07.07.1968
Сын: Яновский Андрей Федорович
Мать ребёнка: Зайцева Тамара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно