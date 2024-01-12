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Яновский Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1940

Отец: Яновский Федор Андреевич

Мать: Ивченко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1965

Сын: Яновский Алексей Федорович

Мать ребёнка: Зайцева Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
07.07.1968

Сын: Яновский Андрей Федорович

Мать ребёнка: Зайцева Тамара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Тамара Васильевна

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