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Яновский Алексей Федорович
Яновский Алексей Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.1965
Пол
Мужской
Отец
Яновский Федор Федорович
1940 г.р.
Мать
Зайцева Тамара Васильевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1965
Отец:
Яновский Федор Федорович
Мать:
Зайцева Тамара Васильевна
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