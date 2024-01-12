Яновский Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яновский Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1968

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1968

Отец: Яновский Федор Федорович

Мать: Зайцева Тамара Васильевна

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