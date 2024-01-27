Коновалов Степан Анисимович
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Рождение
1810
Отец: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835
Сын: Коновалов Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1838
Сын: Коновалов Петр Степанович
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1842
Сын: Коновалов Филат Степанович
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Упоминание
1848
Россия, г. Ставрополь
В 1848 в составе 19 семейств переселен из Малых Копен в 34 года от роду с женой Пелагеей Дитриевной 33 лет и 4 детьми (Тимофей 12, Петр 10, Филат 5 и Дарья 16 лет все рождены в Малых Копенах) из Сара... Показать все
Упоминание
1886
Селение Михайловка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 80 лет живет с семьей сына Филата Степановича 45 лет и женой Пелагеей 80 лет.
Крещение
Неизвестно
молокан
Смерть
Неизвестно