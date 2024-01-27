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Коновалов Степан Анисимович

Место рождения

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич

Мать: Коновалова Konovalova Афимья Ефимья Efimya Васильевна

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Коновалов Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1838

Сын: Коновалов Петр Степанович

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1842

Сын: Коновалов Филат Степанович

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Дмитриевна

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Упоминание
1848
Россия, г. Ставрополь
В 1848 в составе 19 семейств переселен из Малых Копен в 34 года от роду с женой Пелагеей Дитриевной 33 лет и 4 детьми (Тимофей 12, Петр 10, Филат 5 и Дарья 16 лет все рождены в Малых Копенах) из Сара... Показать все
Упоминание
1886
Селение Михайловка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 80 лет живет с семьей сына Филата Степановича 45 лет и женой Пелагеей 80 лет.
Крещение
Неизвестно
молокан
Смерть
Неизвестно
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