Коновалова Konovalova Афимья Ефимья Efimya Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Konovalova Афимья Ефимья Efimya Васильевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1797

Сын: Коновалов Наум Анисимович

Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
1800

Сын: Konovaloff (коновалов) Федор Анисимович

Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1802

Сын: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов

Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич

д.М.Копены Саратовской губ.
Рождение ребёнка
1808

Сын: Коновалов Афанасий Анисимович

Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Степанида Анисимовна

Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1810

Сын: Коновалов Степан Анисимович

Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Анисимовна

Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1848
Россия, г. Ставрополь
В 1848 в составе 19 семейств переселена уже без мужа в 74 года с детьми и внуками из Саратовской губернии, Аткарского района, села Малые Копены в Закавказский край. Первый участок - Малые Копены -Ста... Показать все
Смерть
Неизвестно
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