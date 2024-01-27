Коновалова Konovalova Афимья Ефимья Efimya Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1797
Россия
Рождение ребёнка
1800
Сын: Konovaloff (коновалов) Федор Анисимович
Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1802
Сын: Konovaloff Коноваов Conovaloff Кузьма Kuzma Анисимов
Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич
д.М.Копены Саратовской губ.
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коновалов Афанасий Анисимович
Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Степанида Анисимовна
Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коновалов Степан Анисимович
Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Анисимовна
Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Konovaloff Анисим Ansim Васильевич
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1848
Россия, г. Ставрополь
В 1848 в составе 19 семейств переселена уже без мужа в 74 года с детьми и внуками из Саратовской губернии, Аткарского района, села Малые Копены в Закавказский край. Первый участок - Малые Копены -Ста... Показать все
Смерть
Неизвестно