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Коновалова Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Коновалов Степан Анисимович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Коновалов Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Коновалов Степан Анисимович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1838

Сын: Коновалов Петр Степанович

Отец ребёнка: Коновалов Степан Анисимович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1842

Сын: Коновалов Филат Степанович

Отец ребёнка: Коновалов Степан Анисимович

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Смерть
Неизвестно
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