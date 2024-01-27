Коновалова Пелагея Дмитриевна
Место рожденияРоссия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Коновалов Степан Анисимович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835
Сын: Коновалов Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Коновалов Степан Анисимович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1838
Сын: Коновалов Петр Степанович
Отец ребёнка: Коновалов Степан Анисимович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1842
Сын: Коновалов Филат Степанович
Отец ребёнка: Коновалов Степан Анисимович
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Смерть
Неизвестно