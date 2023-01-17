Первушина (Рычкова) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Артемьева Раиса Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Артемьева Раиса Петровна
Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович
Рождение ребёнка
14.09.1937
Сын: Первушин Василий Петрович
Отец ребёнка: Первушин Пётр Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
2002