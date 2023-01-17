Первушина (Рычкова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Рычкова) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1912

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Рычков Дмитрий Спиридонович

Мать: Рычкова Татьяна Васильевна

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Артемьева Раиса Петровна

Отец ребёнка: не указан

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Артемьева Раиса Петровна

Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.09.1937

Сын: Первушин Василий Петрович

Отец ребёнка: Первушин Пётр Игнатьевич

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
2002
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