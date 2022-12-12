Рычкова (Первушина) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Широбокова Парасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Рычков Дмитрий Спиридонович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Первушина Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Рычков Дмитрий Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно