Рычкова (Первушина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Первушина) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Широбокова Парасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Рычков Дмитрий Спиридонович

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Первушина Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Рычков Дмитрий Спиридонович

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Дмитрий Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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