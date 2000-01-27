Песчанский Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1935
Дата смерти27.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Песчанская Нина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Песчанская Нина Никитична
Работа или профессия
Неизвестно
Научный работник в оласти радиационной безопасности на судах
Смерть
27.01.2000
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния