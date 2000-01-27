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Песчанский Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1935

Дата смерти

27.01.2000

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1935

Отец: Песчанский Иван Степанович

Мать: Ромасловская София Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Песчанская Нина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Песчанская Нина Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
Научный работник в оласти радиационной безопасности на судах
Смерть
27.01.2000
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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