Песчанская (Пенькова) Нина Никитична
Место рождениясело Паново
Дата рождения18.12.1936
Дата смерти06.07.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
село Паново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Песчанский Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Песчанский Константин Иванович
Похороны
06.07.2011
Богословское кладбище
Смерть
06.07.2011