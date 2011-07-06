Песчанская (Пенькова) Нина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песчанская (Пенькова) Нина Никитична

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Место рождения

село Паново

Дата рождения

18.12.1936

Дата смерти

06.07.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

село Паново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Песчанский Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Песчанский Константин Иванович

Похороны
06.07.2011
Богословское кладбище
Смерть
06.07.2011
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