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Ковалева Лукия Игнатовна

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

13.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1885

Отец: Ковалёв Игнат Яковлевич

Мать: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1885
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
24.04.1902

Муж: Онищенко Сергей Антонович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.07.1912

Сын: Онищенко Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Онищенко Сергей Антонович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябоконь Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Онищенко Сергей Антонович

Смерть
Неизвестно
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