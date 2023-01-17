Ковалева Лукия Игнатовна
Место рождения
Дата рождения13.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1885
Отец: Ковалёв Игнат Яковлевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1885
Бракосочетание
24.04.1902
Рождение ребёнка
12.07.1912
Отец ребёнка: Онищенко Сергей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябоконь Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Онищенко Сергей Антонович
Смерть
Неизвестно