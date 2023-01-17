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Онищенко Сергей Антонович

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

06.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1882

Отец: Онищенко Антон Михеевич

Мать: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1882
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
24.04.1902

Жена: Ковалева Лукия Игнатовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Онищенко Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.07.1912

Сын: Онищенко Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Ковалева Лукия Игнатовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябоконь Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Ковалева Лукия Игнатовна

Смерть
Неизвестно
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