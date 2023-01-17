Онищенко Сергей Антонович
Место рождения
Дата рождения06.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1882
Отец: Онищенко Антон Михеевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1882
Бракосочетание
24.04.1902
Жена: Ковалева Лукия Игнатовна
Рождение ребёнка
01.11.1902
Сын: Онищенко Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1912
Мать ребёнка: Ковалева Лукия Игнатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябоконь Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Ковалева Лукия Игнатовна
Смерть
Неизвестно