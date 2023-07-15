Маркова Васса Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова Васса Григорьева

Маркова Васса Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.03.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Екатерина Семенова

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Иван Семенов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Илюшина (Маркова) Стефанида Семеновна

Отец ребёнка: Марков Семен Марков

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Марков Петр Семенов

Отец ребёнка: Марков Семен Марков

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Марков Семен Марков

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Олимпиада Семенова

Отец ребёнка: Марков Семен Марков

Смерть
01.03.1906 ст.
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.