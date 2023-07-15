Маркова Васса Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.03.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Екатерина Семенова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Иван Семенов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Илюшина (Маркова) Стефанида Семеновна
Отец ребёнка: Марков Семен Марков
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Марков Петр Семенов
Отец ребёнка: Марков Семен Марков
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Марков Семен Марков
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Олимпиада Семенова
Отец ребёнка: Марков Семен Марков
Смерть
01.03.1906 ст.
Москва, город федерального значения Москва