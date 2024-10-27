Илюшина (Маркова) Стефанида Семеновна Около 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Илюшина (Маркова) Стефанида Семеновна

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Место рождения

Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Раменская волость

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

28.04.1913

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Марков Семен Марков

Мать: Маркова Васса Григорьева

Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Раменская волость
Бракосочетание
28.01.1880 ст.

Муж: Илюшин Василий Петрович

Москва , Конная площадь 15
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Дочь: Маслова (Илюшина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович

Москва , конная площадь 15
Рождение ребёнка
10.08.1882 ст.

Сын: Илюшин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович

Москва Конная площадь 15
Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.

Дочь: Булошникова (Илюшина) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович

Москва , Конная площадь 15
Рождение ребёнка
01.02.1895

Сын: Илюшин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович

Рождение ребёнка
11.09.1900 ст.

Дочь: Илюшина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович

Смерть
28.04.1913
Москва
Рождение ребёнка
09.02.1988 ст.

Сын: Илюшин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович

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