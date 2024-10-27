Илюшина (Маркова) Стефанида Семеновна
Место рожденияРязанская губерния, Егорьевский уезд, Раменская волость
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти28.04.1913
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Марков Семен Марков
Мать: Маркова Васса Григорьева
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Раменская волость
Бракосочетание
28.01.1880 ст.
Москва , Конная площадь 15
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Дочь: Маслова (Илюшина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович
Москва , конная площадь 15
Рождение ребёнка
10.08.1882 ст.
Сын: Илюшин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович
Москва Конная площадь 15
Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.
Дочь: Булошникова (Илюшина) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович
Москва , Конная площадь 15
Рождение ребёнка
01.02.1895
Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович
Рождение ребёнка
11.09.1900 ст.
Дочь: Илюшина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович
Смерть
28.04.1913
Москва
Рождение ребёнка
09.02.1988 ст.
Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович