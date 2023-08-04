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Болдуев Федос Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1900

Дата смерти

29.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1900

Отец: Болдуев Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдуев Владимир Федосович

Мать ребёнка: Болдуева (Шкребнева) Нонна Проворовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдуева (Шкребнева) Нонна Проворовна

Рождение ребёнка
18.10.1924

Сын: Болдуев Анатолий Федосович

Мать ребёнка: Болдуева (Шкребнева) Нонна Проворовна

Рождение ребёнка
03.05.1929

Дочь: Домаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна

Мать ребёнка: Болдуева (Шкребнева) Нонна Проворовна

Смерть
29.04.1958

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