Болдуев Федос Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1900
Дата смерти29.04.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1900
Отец: Болдуев Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдуев Владимир Федосович
Мать ребёнка: Болдуева (Шкребнева) Нонна Проворовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1924
Сын: Болдуев Анатолий Федосович
Мать ребёнка: Болдуева (Шкребнева) Нонна Проворовна
Рождение ребёнка
03.05.1929
Смерть
29.04.1958