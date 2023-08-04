Болдуева (Шкребнева) Нонна Проворовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдуева (Шкребнева) Нонна Проворовна

Болдуева (Шкребнева) Нонна Проворовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкребнев Провор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдуев Владимир Федосович

Отец ребёнка: Болдуев Федос Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдуев Федос Антонович

Рождение ребёнка
18.10.1924

Сын: Болдуев Анатолий Федосович

Отец ребёнка: Болдуев Федос Антонович

Рождение ребёнка
03.05.1929

Дочь: Домаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна

Отец ребёнка: Болдуев Федос Антонович

Смерть
22.04.1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.