Болдуева (Шкребнева) Нонна Проворовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.04.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкребнев Провор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдуев Владимир Федосович
Отец ребёнка: Болдуев Федос Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1924
Сын: Болдуев Анатолий Федосович
Отец ребёнка: Болдуев Федос Антонович
Рождение ребёнка
03.05.1929
Смерть
22.04.1975