Новиков Иван Прохорович
мужской, родился Около 1871 ст.
умер Неизвестно
ОтецНовиков Прохор Григорьевич24.07.1838 ст. г.р.
МатьНовикова Пелагея МатвеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Новикова (Комарова) Агрипина АндреевнаОколо 1876 ст. г.р.
Новикова Агрипина ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Новикова) Анна Ивановна03.12.1895 ст. г.р.
(Новикова) Варвара Ивановна15.11.1897 ст. г.р.Показать еще 6
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Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
16.09.1894 ст.
Рождение ребёнка
03.12.1895 ст.
Дочь: (Новикова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Новикова (Комарова) Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
15.11.1897 ст.
Дочь: (Новикова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
15.11.1897 ст.
Дочь: (Новикова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1902 ст.
Мать ребёнка: Новикова (Комарова) Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
21.05.1903 ст.
Дочь: (Новикова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Новикова (Комарова) Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Новиков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Новикова (Комарова) Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
22.03.1908 ст.
Мать ребёнка: Новикова (Комарова) Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
02.04.1912 ст.
Сын: Новиков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Новикова (Комарова) Агрипина Андреевна
Смерть
Неизвестно
Год рождения рассчитан исходя из возраста в записи о браке.