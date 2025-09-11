Новиков Иван Прохорович Около 1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Новиков Иван Прохорович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Около 1871 ст.

умер Неизвестно

Отец
Новиков Прохор Григорьевич24.07.1838 ст. г.р.
Мать
Новикова Пелагея МатвеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Новикова (Комарова) Агрипина АндреевнаОколо 1876 ст. г.р.
Новикова Агрипина ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Новикова) Анна Ивановна03.12.1895 ст. г.р.
(Новикова) Варвара Ивановна15.11.1897 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: Новиков Прохор Григорьевич

Мать: Новикова Пелагея Матвеевна

Год рождения рассчитан исходя из возраста в записи о браке.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Агрипина Ивановна

https://yandex.ru/archive/catalog/edddf76f-6ede-45a9-8985-2ef8a4a56087/338 Возможно, Агрипина Андреевна (ошибка в отчестве в записи о рождении Екатерины и Варвары)

Бракосочетание
16.09.1894 ст.

Жена: Новикова (Комарова) Агрипина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Церковь Богоявленская в Ямской Дорогомиловской слободе Поручители по жениху: личный почетный гражданин Феодор Петров Донской и Калужской губернии Тарусского уезда деревни Тарсуков крестьянин Николай Кириллов Сахаров. По невесте: Серпуховского уезда деревни Соколова - Пустошь (?) крестьянин Матвей Титов и Калужской губернии и уезда, села Черносвитина крестьянин Илья Андреев Комаров. https://yandex.ru/archive/catalog/97bde82b-8122-43eb-b1c8-7c45e7043140/149

Рождение ребёнка
03.12.1895 ст.

Дочь: (Новикова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Новикова (Комарова) Агрипина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода https://yandex.ru/archive/catalog/edddf76f-6ede-45a9-8985-2ef8a4a56087/108

Рождение ребёнка
15.11.1897 ст.

Дочь: (Новикова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Агрипина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода https://yandex.ru/archive/catalog/edddf76f-6ede-45a9-8985-2ef8a4a56087/338

Рождение ребёнка
15.11.1897 ст.

Дочь: (Новикова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Агрипина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода https://yandex.ru/archive/catalog/edddf76f-6ede-45a9-8985-2ef8a4a56087/338 Опечатка? Мать Агрипина Андреевна?

Рождение ребёнка
16.04.1902 ст.

Сын: Новиков Николай Иванович

Мать ребёнка: Новикова (Комарова) Агрипина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/ed2e79e2-2efc-4649-b4d8-e38617527f66/62

Рождение ребёнка
21.05.1903 ст.

Дочь: (Новикова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Новикова (Комарова) Агрипина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода https://yandex.ru/archive/catalog/ed2e79e2-2efc-4649-b4d8-e38617527f66/274

Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Новиков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Новикова (Комарова) Агрипина Андреевна

https://yandex.ru/archive/catalog/70ea982c-1c64-46a0-a3f8-92f94f28e285/47

Рождение ребёнка
22.03.1908 ст.

Сын: Новиков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Новикова (Комарова) Агрипина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода https://yandex.ru/archive/catalog/e26c0a94-7a8e-4597-aa79-57367aaee9eb/274 https://yandex.ru/archive/catalog/9ef506c7-6454-4865-baad-773d645b5019/162

Рождение ребёнка
02.04.1912 ст.

Сын: Новиков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Новикова (Комарова) Агрипина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Города Москвы Пречистенского сорока Николоявленская на Арбате церковь https://yandex.ru/archive/catalog/d69e9e34-758b-4e25-be6b-4b9e981dbacd/209 https://yandex.ru/archive/catalog/7dddac73-74d4-4940-977b-bfd311af603d/33

Смерть
Неизвестно

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