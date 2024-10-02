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Fleischmann Gottfried

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Fleischmann Michael

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Fleischmann (Fleischmann) Anna

Рождение ребёнка
13.10.1860

Дочь: (Fleischmann) Christine

Мать ребёнка: Fleischmann (Fleischmann) Anna

Рождение ребёнка
30.10.1862

Сын: Fleischmann Carl

Мать ребёнка: Fleischmann (Fleischmann) Anna

Смерть
Неизвестно

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