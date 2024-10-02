Fleischmann Gottfried
Место рожденияИжорская колония
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Fleischmann Michael
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1860
Дочь: (Fleischmann) Christine
Мать ребёнка: Fleischmann (Fleischmann) Anna
Рождение ребёнка
30.10.1862
Сын: Fleischmann Carl
Мать ребёнка: Fleischmann (Fleischmann) Anna
Смерть
Неизвестно